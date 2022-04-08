Українські шахістки Музичук не підписали листа з вимогою відсторонення росіян

Львівська обласна шахова федерація розпочне процедуру виключення зі своїх лав шахісток Ганни та Марії Музичук.

Причиною стало рішення сестер не підписувати листа до ФІДЕ з проханням усунути спортсменів із Росії та Білорусі.

— Гросмайстерки Ганна та Марія Музичук своїх підписів під листом не поставили, вони вважають, що “не все так однозначно” і що “не всі росіяни погані”. Для нас така позиція львів’янок дивна, ми вирішили припинити співпрацю з ними. Йде війна, потрібна чітка позиція щодо країни-агресора. Організація розпочала процедуру їхнього виключення з президії та членства у федерації, – розповів заступник президента ЛОШФ Назар Фірман у коментарі виданню НВ.

Серед вимог до ФІДЕ та ЄШС були: розгляд питання про виключення російської та білоруської шахових федерацій із ФІДЕ, повна заборона без винятку участі їхніх шахістів на турнірах за підтримки та організації ФІДЕ, звільнити громадян цих країн від будь-яких посад у Раді та комісіях ФІДЕ, відставки з посади президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, помічника та давнього поплічника Путіна.

З цими вимогами вже зверталися багато українських гросмейстерів: Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук, Юрій Кузубов, Юрій Криворучко, Мартин Кравців, Олександр Моісеєнко, Захар Єфименко та інші.

Після критики на свою адресу Ганна Музичук від свого та сестри імені дала публічну відповідь ЛОШФ. Вона повідомила, що схожі звернення до ФІДЕ є необхідними і варто продовжити вимагати санкцій, проте для того, щоб це дало результат, важливо бути максимально ефективними.

— Те, що ми відмовилися підписувати ці листи, є напівправдою. Ми двічі хотіли внести свої пропозиції та рекомендації, які могли б зробити ці листи та вимоги більш ефективними. Проте нам двічі відповіли, що “або ви підписуєте листи з таким формулюванням, або ніхто ніяких змін вносити не буде”. І це попри те, що лист ФШУ не приніс бажаних результатів, – написала вона у Facebook.

Гросмейстерка вважає, що треба вибірково відсторонювати російських і білоруських шахістів – тих, які відкрито підтримують агресію Росії, а також команди, які представляють країну в цілому.

У 2018 році сестри Музичук вже ставали об’єктами обговорення, коли не відмовилися від участі у чемпіонаті світу з шахів у Росії. Водночас вони знехтували участю у чемпіонаті світу в Саудівській Аравії у грудні 2017 року через обов’язкову вимогу носити арабську абаю.

Джерело: НВ, Ганна Музичук