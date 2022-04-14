Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков поділився майбутніми планами національної команди.

Зокрема, він розповів, що незабаром синьо-жовті розпочнуть підготовку до відбіркового матчу плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022 проти збірної Шотландії.

— Ми плануємо зібратися 28 квітня. А як воно буде – не будемо загадувати. Я планую зібратися 28 квітня без легіонерів. Можливо, президент УЄФА нам у цьому допоможе. Александер Чеферін цим займається, хоче нам допомогти. Андрій Павелко теж робить все, що від нього залежить. Ми плануємо 28 квітня виїхати в Європу. Я вже добре знаю хлопців з Динамо та Шахтаря, і бачу, що їм дуже важко. Добре, що вони зібралися раніше та будуть починати підготовку не з порожнього місця, – сказав футбольний фахівець.

Нещодавно віцепрезидент УАФ Олег Протасов повідомляв, що збірна може зіграти два товариські поєдинки перед матчем із Шотландією. Наразі ведуться переговори про матчі із командами Франції та Північної Македонії.

Точної дати, коли відбудеться поєдинок Шотландія – Україна, поки немає. Це може бути 31 травня або 1 червня.

Джерело: Футбол News