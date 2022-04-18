Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що шокований реакцією київського Динамо, яке відмовилося відпускати своїх футболістів у розташування національної команди на старт збору.

— Такої відповіді я не очікував. У нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів. До яких офіційних поєдинків готується Динамо і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені у виклику дати? Які інтереси обстоює київський клуб зараз? – сказав він.

Петраков зауважив, що УАФ повідомила всі українські клуби про намір зібрати кандидатів до лав синьо-жовтих ще 11 квітня, зазначивши, що “Динамо на той час не оголосило графік благодійних матчів”, який навело в листі до УАФ.

Фахівець зауважив, що з пропозицією внести корективи у збір звернувся Шахтар, а саме Даріо Срна, який попросив надати гірникам можливість зіграти з Хайдуком 1 травня, після чого футболісти приїдуть до табору збірної. Петраков наголосив, що погодився піти на зустріч.

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За словами головного тренера, він вирішив перенести старт збору на 2 травня. Однак, тренерський штаб збірної, її персонал та перші гравці прибудуть на базу національної асоціації Словенії ввечері 1-го числа, а вже 2-го приєднаються гірники.

Щодо спарингів національної команди, то за словами Петракова, менеджери збірної спільно з УЄФА перебувають на завершальній стадії пошуку й переговорів суперників.

— Перший матч проведемо 6 травня, далі зустрічі відбудуться 10-го й 14-го числа, після чого буде два вихідні. 17 травня до нас почнуть приєднуватися легіонери, і ми зіграємо ще два спаринги — 22-го й 26-го. У заключному контрольному поєдинку перед грою із Шотландією розраховую, що зіграють усі кандидати, окрім Олександра Зінченка, якому щиро бажаю взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів 28 травня. Після цього Сашко приєднається до нас, – розповів Петраков.

Він також наголосив, що у ситуації з Динамо – це позиція клубу, а не футболістів. Тренер повідомив, що перебуває постійно на зв’язку із гравцями і “вони готові приїхати до збірної й захищати кольори України”

Через позицію керівництва київського клубу Петраков склав додатковий список викликаних гравців, але перш ніж його оприлюднювати чекає “чіткої позиції Динамо” у цьому питанні.