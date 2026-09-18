Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з американськими перемовниками у Москві заявив, що війська РФ нібито зможуть захопити весь Донбас протягом кількох місяців, однак спецпредставник США Джаред Кушнер звернув увагу на те, що схожі заяви уже звучали.

Про деталі переговорів повідомляє The New York Times.

Що Кушнер відповів Путіну щодо Донбасу

Посланці президента США Дональда Трампа зустрілися з Путіним у Кремлі на початку вересня.

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За даними NYT, під час переговорів глава Кремля демонстрував упевненість у можливостях російської армії та стверджував, що протягом кількох місяців вона захопить увесь український Донбас.

Путін також заявив, що Росія готова завдати потужних ударів по енергосистемі України, створивши передумови для важкої зими.

Кушнер заперечив російському диктаторові, нагадавши про його попередні прогнози щодо перебігу війни.

– За всієї поваги, ви казали нам те саме рік тому. Які шанси, що ми повернемося сюди за рік і ви знову скажете те саме? Може, ми не втрачатимемо рік? – відповів він Путіну.

The New York Times зазначає, що цей обмін репліками демонструє складність ситуації після понад півтора року спроб Трампа домогтися припинення війни Росії проти України.

Нагадаємо, 6 вересня спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер перебували з візитом у Києві. У столиці американська делегація зустрілась з президентом Володимиром Зеленським.

За день до цього, 5 вересня, посланці провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.

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