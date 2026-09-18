Формула-1 визначилася з календарем на сезон-2027. Наступного року збільшиться кількість спринтів із шести до десяти.

Про це повідомила пресслужба Формули-1.

У Формулі-1 у календарі на сезон-2027 планується проведення 24 етапів. Відкриття сезону очікується у Бахрейні у березні, після чого команди переїдуть до Саудівської Аравії, де запланований другий Гран-прі сезону.

Зараз дивляться

Фінальна гонка сезону запланована на грудень в Абу-Дабі.

Як повідомила пресслужба Формули-1, через популярність спринтів було ухвалено рішення про збільшення із шести до десяти упродовж сезону.

До календаря повернуться етапи в португальському Портімані і турецькому Стамбулі. Натомість не буде Гран-прі в Нідерландах. Також перегони в Барселоні потрапили під ротацію з Бельгією – у 2027 буде Гран-прі у Спа-Франкоршам.

Календар Формули-1 2027

12-14 березня: Гран-прі Бахрейну (Сахір);

19-21 березня: Гран-прі Саудівської Аравії (Джидда);

2-4 квітня: Гран-прі Австралії (Мельбурн);

9-11 квітня: Гран-прі Японії (Сузука);

16-18 квітня: Гран-прі Китаю (Шанхай);

30 квітня – 2 травня: Гран-прі Маямі (США);

21-23 травня: Гран-прі Канади (Монреаль);

4-6 червня: Гран-прі Монако (Монте-Карло);

18-20 червня: Гран-прі Португалії (Портімау);

2-4 липня: Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун);

9-11 липня: Гран-прі Австрії (Шпільберг);

23-25 липня: Гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам);

30 липня – 1 серпня: Гран-прі Угорщини (Будапешт);

3-5 вересня: Гран-прі Італії (Монца);

10-12 вересня: Гран-прі Іспанії (Мадрид);

24-26 вересня: Гран-прі Азербайджану (Баку);

1-3 жовтня: Гран-прі Туреччини (Стамбул);

8-10 жовтня: Гран-прі Сінгапуру (Марина-Бей);

22-24 жовтня: Гран-прі США (Остін);

29-31 жовтня: Гран-прі Мексики (Мехіко);

5-7 листопада: Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія);

18-20 листопада: Гран-прі Лас-Вегаса (США);

3-5 грудня: Гран-прі Катару (Лусаїл);

10-12 грудня: Гран-прі Абу-Дабі (Яс-Марина).

Спринти відбудуться на таких етапах – у Бахрейні, Австралії, Японії, Канаді, Монако, Великій Британії, в Монці (Італія), Сан-Паулу (Бразилія), Катарі та Абу-Дабі.

Нагадаємо, переможцем Кубка конструкторів у сезоні-2025 стала команда McLaren, якій це підкорилося другий рік поспіль. Чемпіоном Формули-1 став Ландо Норріс. Для британського гонщика це перший титул в кар’єрі.

У сезоні-2026 Норріс йде поки лише четвертим, поступаючись лідеру Кімі Антонеллі із команди Mercedes 106 очками після 14 етапів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.