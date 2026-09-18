Формула-1 представила календар на сезон-2027: буде більше спринтів
Формула-1 визначилася з календарем на сезон-2027. Наступного року збільшиться кількість спринтів із шести до десяти.
Про це повідомила пресслужба Формули-1.
У Формулі-1 у календарі на сезон-2027 планується проведення 24 етапів. Відкриття сезону очікується у Бахрейні у березні, після чого команди переїдуть до Саудівської Аравії, де запланований другий Гран-прі сезону.
Фінальна гонка сезону запланована на грудень в Абу-Дабі.
Як повідомила пресслужба Формули-1, через популярність спринтів було ухвалено рішення про збільшення із шести до десяти упродовж сезону.
Introducing the 2027 F1 calendar! #F1 pic.twitter.com/3xNXUA16IE
— Formula 1 (@F1) September 16, 2026
До календаря повернуться етапи в португальському Портімані і турецькому Стамбулі. Натомість не буде Гран-прі в Нідерландах. Також перегони в Барселоні потрапили під ротацію з Бельгією – у 2027 буде Гран-прі у Спа-Франкоршам.
Календар Формули-1 2027
- 12-14 березня: Гран-прі Бахрейну (Сахір);
- 19-21 березня: Гран-прі Саудівської Аравії (Джидда);
- 2-4 квітня: Гран-прі Австралії (Мельбурн);
- 9-11 квітня: Гран-прі Японії (Сузука);
- 16-18 квітня: Гран-прі Китаю (Шанхай);
- 30 квітня – 2 травня: Гран-прі Маямі (США);
- 21-23 травня: Гран-прі Канади (Монреаль);
- 4-6 червня: Гран-прі Монако (Монте-Карло);
- 18-20 червня: Гран-прі Португалії (Портімау);
- 2-4 липня: Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун);
- 9-11 липня: Гран-прі Австрії (Шпільберг);
- 23-25 липня: Гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам);
- 30 липня – 1 серпня: Гран-прі Угорщини (Будапешт);
- 3-5 вересня: Гран-прі Італії (Монца);
- 10-12 вересня: Гран-прі Іспанії (Мадрид);
- 24-26 вересня: Гран-прі Азербайджану (Баку);
- 1-3 жовтня: Гран-прі Туреччини (Стамбул);
- 8-10 жовтня: Гран-прі Сінгапуру (Марина-Бей);
- 22-24 жовтня: Гран-прі США (Остін);
- 29-31 жовтня: Гран-прі Мексики (Мехіко);
- 5-7 листопада: Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія);
- 18-20 листопада: Гран-прі Лас-Вегаса (США);
- 3-5 грудня: Гран-прі Катару (Лусаїл);
- 10-12 грудня: Гран-прі Абу-Дабі (Яс-Марина).
Спринти відбудуться на таких етапах – у Бахрейні, Австралії, Японії, Канаді, Монако, Великій Британії, в Монці (Італія), Сан-Паулу (Бразилія), Катарі та Абу-Дабі.
Нагадаємо, переможцем Кубка конструкторів у сезоні-2025 стала команда McLaren, якій це підкорилося другий рік поспіль. Чемпіоном Формули-1 став Ландо Норріс. Для британського гонщика це перший титул в кар’єрі.
У сезоні-2026 Норріс йде поки лише четвертим, поступаючись лідеру Кімі Антонеллі із команди Mercedes 106 очками після 14 етапів.