Голкіпер Лунін – четвертий українець, команда якого вийшла до фіналу ЛЧ

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін став четвертим українцем в історії, який разом зі своєю командою вийшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні галактикос у Мадриді здійснили камбек у матчі проти англійського Манчестер Сіті та за сумою двох матчів вирвали путівку у фінал турніру, що відбудеться у Сен-Дені на Стад-де-Франс 28 травня.

Першим українцем, який разом зі своєю командою виходив до фіналу ЛЧ став Андрій Шевченко. Екснаставник збірної України з футболу тричі грав у фіналах – у сезонах-2002/03 та 2004/05 із італійським Міланом та у сезоні-2007/08 з лондонським Челсі.

Разом із мюнхенською Баварією до фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи тричі (2009/2010, 2011/2012 та 2012/2013) виходив Анатолій Тимощук, якого довічно відсторонили від українського футболу.

А минулого року разом із Манчестер Сіті у фіналі ЛЧ грав Олександр Зінченко. Українському захиснику не вдалося підняти над головою трофей, адже містяни поступилися лондонському Челсі 0:1 у вирішальному матчі.

Виграти турнір вдалося Шевченку у сезоні 2002/2003 та Тимощуку у 2012/2013.

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