Збірна України впевнено обіграла Емполі у товариському матчі

Травень, 17 в 23:37

Збірна України з футболу обіграла італійський Емполі у товариському матчі. Зустріч пройшла в Італії на стадіоні Карло Кастеллані та завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Олександра Петракова.

Рахунок у матчі відкрив форвард Бенфіки Роман Яремчук на 26-й хвилині. Спершу динамівець Віктор Циганков розрізав оборону суперника пасом на Романа, а той пробив у ближній кут.

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Перед свистком на перерву господарі поля відіграли м’яч завдяки точному удару Андреа Ла Мантіа.

На початку другого тайму синьо-жовті знову вийшли вперед після голу Олександра Караваєва, який зіграв на добиванні.

А ще через шість хвилин Олександр Піхальонок забив свій другий гол у футболці збірної – 3:1. На 77-й хвилині зустрічі захисник Денис Попов отримав травму та покинув поле.

Вже завтра збірна Україна зіграє третій контрольний поєдинок. Суперником синьо-жовтих стане хорватська Рієка.

У першому спарингу збірна України здобула перемогу над менхенгладбахською Боруссією з рахунком 2:1. Голами у матчі відзначилися дебютанти Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.