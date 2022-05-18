Збірна України впевнено обіграла Емполі у товариському матчі
Збірна України з футболу обіграла італійський Емполі у товариському матчі. Зустріч пройшла в Італії на стадіоні Карло Кастеллані та завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Олександра Петракова.
Рахунок у матчі відкрив форвард Бенфіки Роман Яремчук на 26-й хвилині. Спершу динамівець Віктор Циганков розрізав оборону суперника пасом на Романа, а той пробив у ближній кут.
Перед свистком на перерву господарі поля відіграли м’яч завдяки точному удару Андреа Ла Мантіа.
На початку другого тайму синьо-жовті знову вийшли вперед після голу Олександра Караваєва, який зіграв на добиванні.
А ще через шість хвилин Олександр Піхальонок забив свій другий гол у футболці збірної – 3:1. На 77-й хвилині зустрічі захисник Денис Попов отримав травму та покинув поле.
Вже завтра збірна Україна зіграє третій контрольний поєдинок. Суперником синьо-жовтих стане хорватська Рієка.
У першому спарингу збірна України здобула перемогу над менхенгладбахською Боруссією з рахунком 2:1. Голами у матчі відзначилися дебютанти Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.