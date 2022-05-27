Травень, 27 в 18:07

Команди з України та Білорусі не зможуть зіграти між собою у жодному з турнірів під егідою Європейського футбольного союзу.

Рішення про розведення команд з двох країн ухвалили сьогодні, 27 травня, під час засідання Виконавчого комітету УЄФА.

Зазначається, що під час майбутніх жеребкувань турнірів під егідою УЄФА команди з Білорусі та України розведуть. Рішення запроваджується негайно до подальшого повідомлення.

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— Сьогоднішнє рішення ухвалене для забезпечення безперебійного проведення змагань УЄФА, оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників можуть бути не повністю гарантовані в умовах воєнного конфлікту, – повідомили у пресслужбі УЄФА.

Ще 3 березня виконком УЄФА ухвалив рішення, що оскільки повномасштабне вторгнення російської армії на територію України відбулося, зокрема, і з сусідньої території Білорусі, матчі УЄФА не проводитимуться на території цієї країни. Навіть на нейтральних полях білоруські команди зобов’язані грати без глядачів.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від участі у міжнародному сезоні-2022/2023.

Російські команди відсторонили від участі у єврокубках сезону-2022/23, Ліги націй УЄФА, чемпіонаті Європи-U21, жіночому Євро-2022, а також від участі у кваліфікації жіночого ЧС 2023 року. Відхилили й заявку РФ на проведення Євро у 2028 та 2032 роках.