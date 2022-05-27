Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Команди з України та Білорусі розводитимуть у змаганнях під егідою УЄФА

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
штаб-квартира УЄФА
Фото: Depositphotos

Команди з України та Білорусі не зможуть зіграти між собою у жодному з турнірів під егідою Європейського футбольного союзу.

Рішення про розведення команд з двох країн ухвалили сьогодні, 27 травня, під час засідання Виконавчого комітету УЄФА.

Зазначається, що під час майбутніх жеребкувань турнірів під егідою УЄФА команди з Білорусі та України розведуть. Рішення запроваджується негайно до подальшого повідомлення.

Зараз дивляться

— Сьогоднішнє рішення ухвалене для забезпечення безперебійного проведення змагань УЄФА, оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників можуть бути не повністю гарантовані в умовах воєнного конфлікту, – повідомили у пресслужбі УЄФА.

Ще 3 березня виконком УЄФА ухвалив рішення, що оскільки повномасштабне вторгнення російської армії на територію України відбулося, зокрема, і з сусідньої території Білорусі, матчі УЄФА не проводитимуться на території цієї країни. Навіть на нейтральних полях білоруські команди зобов’язані грати без глядачів.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від участі у міжнародному сезоні-2022/2023.

Російські команди відсторонили від участі у єврокубках сезону-2022/23, Ліги націй УЄФА, чемпіонаті Європи-U21, жіночому Євро-2022, а також від участі у кваліфікації жіночого ЧС 2023 року. Відхилили й заявку РФ на проведення Євро у 2028 та 2032 роках.

Читайте
Президент УЄФА оцінив шанс клубів із Росії знову зіграти у єврокубках

Джерело: УЄФА
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка