Російським футбольним клубам заборонили виступати у єврокубках сезону-2022/23, а збірну Росії усунули з розіграшу Ліги націй. Відповідне рішення ухвалив УЄФА.

Зазначається, що Росія не братиме участі у розіграші другого дивізіону Ліги націй у групі В та автоматично посяде четверте місце у своїй групі. Таким чином, наприкінці групового етапу вони вилетять у нижчу лігу, посівши останнє місце у Лізі В.

Росія не братиме участі у жіночому Євро-2022, що відбудеться в Англії 6-31 липня. Замість російської збірної у групі С змагатиметься команда Португалії, яку Росія перемогла у плей-оф.

Росія не братиме участі в жодному з наступних матчів європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу серед жінок 2023 року. Всі їхні результати до цього моменту вважаються недійсними. Таким чином, група E складатиметься з п’яти команд (Данія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Мальта та Азербайджан).

Росія не братиме участі в жодному з наступних матчів чемпіонату Європи U-21 у 2021/23. Всі їхні результати до цього моменту вважаються недійсними, а у групі С залишиться п’ять команд.

На клубному рівні всі російські клуби виключені з розіграшу єврокубків у сезоні-2022/23. Це означає, що наступний євросезон у турнірах Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, Ліга чемпіонів серед жінок та Юнацька Ліга УЄФА відбудуться без російських команд.

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Росії буде призначено кількість очок коефіцієнта, еквівалентну найменшій кількості, яку вони заробили за будь-який з останніх п’яти сезонів, тобто 4,333 бали для чоловічого клубного коефіцієнта та 1,750 для жіночого клубного коефіцієнта для підрахунку балів на сезон-2022/23.

Також заявка Росії на проведення чемпіонату Європи у 2028 та 2032 була відхилена.

На початку березня УЄФА ухвалив рішення виключити Росію з претендентів на путівку до ЧС-2022 у Катарі. Це рішення дозволило Польщі відразу вийти до фіналу плей-оф відбору.