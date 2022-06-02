Кожна гра як фінал: Зінченко та Маліновський про гру проти Шотландії

Червень, 02 в 1:16

Футболісти збірної України Руслан Маліновський та Олександр Зінченко прокоментували перемогу над збірною Шотландії у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022.

Маліновський зазначив, що відчуває гордість за команду, адже синьо-жовті показали “дуже високий рівень гри”, а також гордість за вболівальників, які створили чудову атмосферу на стадіоні Гемпден Парк у Глазго та тих, хто зараз на передовій.

— Я знаю, що багато з них дивилися матч на телефоні чи читали онлайн-трансляцію. Мені дуже шкода, що це був матч, в якому є лише один переможець У Шотландії дуже хороша команда, чудові вболівальники. Вони заслуговують грати на ЧС. Нас чудово прийняли. Але в футболі є один переможець. Ми перемогли, – сказав Маліновський.

Олександр Зінченко поділився очікуваннями від майбутнього матчу у фіналі відбору проти Уельсу, зазначивши, що для збірної – “кожна гра як фінал”.

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— Ми як команда мріяли про чемпіонат світу, і зараз у нас є ще одна гра. Ми маємо виграти її. Ми знали, що буде важко, але ми забили три голи і могли забити навіть більше. Гра з Уельсом буде надзвичайно важливою. Це фінал. Кожен з нас має показати найкращу гру в нашому житті, і ми побачимо, що станеться, – сказав Зінченко.

1 червня збірна України обіграла команду Шотландії у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022 з рахунком 3:1. Голами у матчі відзначилися Ярмоленко, Яремчук та Довбик. За шотландців забив МакГрегор.

Вирішальний матч за путівку до Катару на Мундіаль відбудеться 5 червня у Кардіффі, в якому Україна зіграє проти команди Уельсу.