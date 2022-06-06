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Факти / Спорт

Гегемонія Світоліної завершилася: Калініна стала першою ракеткою України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

25-річна Ангеліна Калініна стала першою ракеткою України. В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українська тенісистка піднялася на 35-ту сходинку завдяки виходу у друге коло Ролан Гаррос-2022.

Таким чином Калініна посунула у статусі першої ракетки України Еліну Світоліну, яка у березні поточного року взяла паузу в кар’єрі.

Еліна Світоліна була першою ракеткою України з 2012 року. Таким чином, вперше за 10 років цей статус перейшов до іншої спортсменки. Світоліна наразі посідає 37-му сходинку.

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Третя ракетка України Марта Костюк втратила аж 21 позицію та опустилася на 79-е місце. Слідом за нею у списку розташувалася Даяна Ястремська.

Лідером світового жіночого рейтингу є чинна чемпіонка Ролан Гаррос, польська тенісистка Іга Швьонтек. На друге місце вперше у кар’єрі піднялася представниця Естонії Анетт Контавейт. Трійку лідерів замикає іспанка Паула Бадоса.

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6 червня Ангеліна Калініна у дуеті з Беліндою Бенчіч зі Швейцарії стартує у парному турнірі в нідерландському Хертегенбосі проти японського дуету Ері Ходзумі та Макото Ніномії.

Джерело: WTA
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