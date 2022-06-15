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Віталій Кличко стане лауреатом премії Артура Еша за мужність

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Віталій Кличко стане лауреатом премії Артура Еша за мужність
Фото: КМДА

Міському голові Києва та ексчемпіону світу з боксу у надважкій вазі Віталію Кличку вручать нагороду Артура Еша за відвагу (Arthur Ashe Courage Award).

Як повідомляє телеканал ESPN, вручення відбудеться 20 липня у Лос-Анджелесі на ESPY Award 2022.

Зазначається, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого, Віталій разом зі своїм молодшим братом, членом Зали слави боксу Володимиром були “одними із фігур у захисті своєї країни”.

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— Для мене велика честь отримати цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності та недоторканності українського народу, який понад три місяці мужньо протистоїть російському агресору. Це нагорода для кожного, хто захищає незалежність і свободу України, – сказав 50-річний Кличко.

Виконавчий редактор ESPN Content Роб Кінг зазначив, що відданість Віталія Кличка народу України “стала натхненням для світу, а його хоробрість – яскравий приклад стійкості людського духу”.

— Урівноваженість і сила Віталія, коли його місто і країна стикаються з неймовірними випробуваннями, набагато перевершили надзвичайну рішучість, яку він продемонстрував як один із найкращих чемпіонів боксу у важкій вазі. Для нас велика честь відзначити його нагородою Артура Еша за відвагу, – зазначив Кінг.

Премія Артура Еша за відвагу – одна з найбільш видатних, престижних і відомих нагород у спорті. Серед її лауреатів – колишній чемпіон у важкій вазі Мухаммед Алі, експрезидент ПАР Нельсон Мандела та телеведучий Говард Коселл.

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Джерело: ESPN
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