Олександр Зінченко офіційно став гравцем ФК Арсенал

Липень, 22 в 21:10

Український футболіст Олександр Зінченко офіційно став гравцем Арсеналу.

Про це повідомили на сайті лондонського клубу.

Деталі контракту із Зінченком не розкриваються, проте раніше зазначалося, що угода із гравцем розрахована до літа 2026 року.

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Відомо, що трансфер футболіста обійдеться лондонській команді у £30 млн. Ще 2 млн передбачені бонусними виплатами.

Зінченко вже приєднався до своєї нової команди, яка проводить передсезонний збір в Орландо.

У свою чергу футболіст попрощався з Манчестер Сіті, в якому працював останні шість років. На особистій сторінці в Intagram Зінченко оприлюднив відео та подякував футбольному клубу.

– Це була класна подорож. Я приєднався до сім’ї ще зовсім юним. І ви всі одразу повірили в мене. Ну, майже одразу. Ми разом писали нашу історію, здобували трофеї, ставали сильнішими після поразок. Ми ніколи не шукали легких перемог. Та вміли красиво їх святкувати. Ви підтримували мене у найскладніші моменти життя та стали частинкою мого серця назавжди, – сказав у відео Зінченко.