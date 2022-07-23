Камбеку в Шахтар не відбулося: Ракицький уклав угоду з новим клубом

Липень, 23 в 20:33

Український захисник Ярослав Ракицький уклав угоду із представником турецького чемпіонату клубом Адана Демірспор.

Угода 32-річного ексгравця донецького клубу розрахована на рік з можливістю подовження ще на один сезон.

— Клуб підписав контракт за схемою 1+1 із досвідченим захисником Ярославом Ракицьким, – повідомляє турецька команда на своїй сторінці у Twitter.

Раніше ЗМІ писали, що Ракицький був близький до повернення в Шахтар. За попередніми даними, трансфер зірвався в останній момент.

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У пресі також з’являлася інформація щодо пропозиції захиснику від бразильського клубу Ботафого, але Ракицький її відхилив.

Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/vn41voZjcm — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 23, 2022

Попереднім клубом 32-річного центрбека був санкт-петербурзький Зеніт, за який він виступав впродовж 2,5 років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Ракицький розірвав контракт із Зенітом та закликав росіян зупинити війну, яку розпочала їхня держава.

Для ФК Адана Демірспор перехід українця став вже десятим трансфером у поточне міжсезоння. У попередньому сезоні клуб Ракицького посів дев’яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Фото: FC Shakhtar