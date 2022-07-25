Уругвайський футболіст вночі потайки втік з бази Динамо Москва і виїхав з Росії

Липень, 25 в 14:16

Уругвайський футболіст Гільєрмо Варела, який виступає за московське Динамо, у ніч проти 24 липня таємно втік із тренувальної бази своєї команди та вилетів із країни-агресора.

Російський ресурс Чемпіонат з посиланням на свої джерела пише, що їхні джерела підтверджують факт зникнення 29-річного захисника московського клубу.

Представники Динамо після факту виявлення зникнення гравця, намагаються з ним зв’язатися, але марно – Гільєрмо не бере слухавки.

Зараз дивляться

Повідомляється, що Варела нікого не попереджав про свій від’їзд, і де він зараз перебуває – невідомо. У московському клубі розглядають дії футболіста як “порушення контрактних зобов’язань”.

Водночас, агент футболіста Оскар Бентанкур повідомив, що його клієнт не залишав московський клуб потайки, а наразі спробує підписати контракт із бразильським Фламенго. Ймовірно гравець спробує скористатися новим правилом ФІФА для українських та російських клубів, щоб розірвати контракт в односторонньому порядку.

Слід зазначити, що з Варелою останнім часом клуб з Москви вів переговори щодо можливого продовження контракту, термін дії якого розрахований до наступного літа.

Варела перейшов до московського Динамо з данського Копенгагена на правах оренди у жовтні 2020 року. Раніше він виступав за уругвайський Пеньяроль, франкфуртський Айнтрахт, англійський Манчестер Юнайтед та іспанську Кастіллю. Влітку 2021 року московське Динамо викупило його права.