Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Уругвайський футболіст вночі потайки втік з бази Динамо Москва і виїхав з Росії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Гільєрмо Варела
Фото: Getty Images

Уругвайський футболіст Гільєрмо Варела, який виступає за московське Динамо, у ніч проти 24 липня таємно втік із тренувальної бази своєї команди та вилетів із країни-агресора.

Російський ресурс Чемпіонат з посиланням на свої джерела пише, що їхні джерела підтверджують факт зникнення 29-річного захисника московського клубу.

Представники Динамо після факту виявлення зникнення гравця, намагаються з ним зв’язатися, але марно – Гільєрмо не бере слухавки.

Зараз дивляться

Повідомляється, що Варела нікого не попереджав про свій від’їзд, і де він зараз перебуває – невідомо. У московському клубі розглядають дії футболіста як “порушення контрактних зобов’язань”.

Водночас, агент футболіста Оскар Бентанкур повідомив, що його клієнт не залишав московський клуб потайки, а наразі спробує підписати контракт із бразильським Фламенго. Ймовірно гравець спробує скористатися новим правилом ФІФА для українських та російських клубів, щоб розірвати контракт в односторонньому порядку.

Слід зазначити, що з Варелою останнім часом клуб з Москви вів переговори щодо можливого продовження контракту, термін дії якого розрахований до наступного літа.

Варела перейшов до московського Динамо з данського Копенгагена на правах оренди у жовтні 2020 року. Раніше він виступав за уругвайський Пеньяроль, франкфуртський Айнтрахт, англійський Манчестер Юнайтед та іспанську Кастіллю. Влітку 2021 року московське Динамо викупило його права.

Читайте
УЄФА виключив клуби РФ із розіграшу єврокубків-2022/23, а Росію з Ліги націй

Джерело: Чемпіонат
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка