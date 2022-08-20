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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Усик — Джошуа: текстова онлайн-трансляція бою-реваншу

Усик — Джошуа: текстова онлайн-трансляція бою-реваншу

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF та IBO Олександр Усик зійдеться на ринзі у бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа. Бій відбудеться в межах вечора боксу у Джидді на арені King Abdullah Sport City 20 серпня.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.55. Тоді як успіх британця оцінюється котируванням 3.05. На нічию дають — 19.0.

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Де дивитися бій-реванш Усик — Джошуа

На кону поєдинку — пояси за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super, якими володіє Усик, а також пояс The Ring, який став вакантним у серпні.

Головний бій вечора Усик – Джошуа відбудеться орієнтовно після 23.00 за київським часом.

З початку З кінця
Пряма трансляція
20:42 - 20 серпня

В межах вечора боксу відбувся перший історичний жіночий бій у Саудійській Аравії.

Уродженка Сомалі з Великої Британії Рамла Алі вже у першому раунді декласувала свою суперницю з Домініканської Республіки Крістал Гарсію Нову.

Алі зупинила свою суперницю за 1 хвилину та 5 секунд бою серією ударів.

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20:02 - 20 серпня

В андекарді головного поєдинку свою шосту перемогу на профіринзі здобув українець Даніель Лапін.

Він здолав словака Йозефа Юрко рішенням суддів після восьми раундів зустрічі – тричі по 80:72.

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19:57 - 20 серпня

Ось такий вигляд має мультиспортивний комплекс у Джидді, де відбувається вечір босу, зсередини.

 

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Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

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19:54 - 20 серпня

Вітання, шановні любителі боксу! Факти ICTV пропонують Вам разом з нами стежити за найцікавішими подіями із Джидди, де за кілька годин відбудеться бій-реванш українського чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа.

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