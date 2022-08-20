Чемпіон світу за версіями WBO, IBF та IBO Олександр Усик зійдеться на ринзі у бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа. Бій відбудеться в межах вечора боксу у Джидді на арені King Abdullah Sport City 20 серпня.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.55. Тоді як успіх британця оцінюється котируванням 3.05. На нічию дають — 19.0.

На кону поєдинку — пояси за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super, якими володіє Усик, а також пояс The Ring, який став вакантним у серпні.

Головний бій вечора Усик – Джошуа відбудеться орієнтовно після 23.00 за київським часом.