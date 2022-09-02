Можна й на Олімпійському шарахнути: Усик про можливий третій бій з Джошуа

Вересень, 02 в 16:06

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі та володар поясів WBO, IBO, IBF, WBA Super та The Ring Олександр Усик поділився думкою про можливий третій бій з Ентоні Джошуа.

Під час пресконференції у Києві Усик визнав, що не розглядає такий варіант, але за певних подій це може статися.

— Едді Хірн (промоутер Джошуа, – Ред.) щось про це говорив. Якщо Тайсон Ф’юрі не погодиться або щось трапиться, то можна зробити третій бій з Джошуа якраз на НСК Олімпійський. У Британії – були, в Саудівській Аравії – були, тож можна й на Олімпійському шарахнути, – сказав Усик.

Українець вважає, що британець Тайсон Ф’юрі погодиться на бій за звання абсолютного чемпіона світу у дивізіоні.

Зараз дивляться

— Я думаю, що Ф’юрі погодиться. Те, що він каже, то вже продає бій. Ми попрацюємо вдома, а він – на весь світ, – сказав боксер.

За словами Усика, провести бій Усик – Ф’юрі зацікавлені у Саудівській Аравії.

— Ми спілкувалися із саудитами, які організували реванш із Джошуа. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб провести наш поєдинок. Мені здається, що це чудовий варіант. Вони хочуть збудувати стадіон на 80 або 90 тис. людей. Потрібно виконати домовленість, а потім уже думати щодо майбутнього, – додав він.

Водночас Усик додав, що бій з Ф’юрі цього року не відбудеться з двох причин: в українця є травми, які потрібно залікувати та відновитися, а з іншого боку, Усик не хоче проводити бій у грудні, бо хоче побути із сім’єю і в нього “є багато роботи в Україні”. Він висловив надію, що бій відбудеться у 2023 році.

У ніч проти 21 серпня 2022 року у Джидді Усик переміг Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Це був другий бій боксерів, але в ньому українець захищав свої титули. Також Усик поповнив свою колекцію вакантним поясом журналу The Ring.