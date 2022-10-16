Шахтар обіграв Динамо у матчі з вилученням та нереалізованим пенальті

Жовтень, 16 в 19:29

Донецький Шахтар обіграв київське Динамо у матчі сьомого туру чемпіонату України з футболу. Зустріч відбулася у Львові на Арені Львів та звершилася перемогою гірників з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі в середині першого тайму відкрив Олександр Зубков. Спершу Михайло Мудрик подав кутовий, Траоре виграв боротьбу у Забарного і скинув кулястого на лінію воротарського, після чого Зубков відправив м’яч у сітку воріт Руслана Нещерета.

Ще до перерви гірники мали нагоду подвоїти перевагу, отримавши право пробити пенальті. Але голкіпер киян впорався з ударом Лассіна Траоре.

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У другому таймі на 46-й хвилині динамівцям вдалося зрівняти – Владислав Ванат випередив Валерія Бондаря на м’ячі та головою розстріляв ворота Анатолія Трубіна.

Та вже через хвилину гірники знову вийшли уперед після точного удару у дальній кут воріт від Михайла Мудрика.

На 69-й хвилині підопічні Мірчи Луческу залишилися у меншості після фолу Іллі Забарного, за який рефері зустрічі Катерина Монзуль нагородила захисника прямою червоною.

Крапку у матчі поставив Данило Сікан, який переправив м’яч у ворота суперника після подачі від Мудрика. У підсумку 3:1.

Наразі лідером чемпіонату України з футболу є Дніпро-1, в активі якого 18 очок. Друга сходинка за Шахтарем (16), третім йде Металіст (13). Київське Динамо наразі на дев’ятій сходинці із дев’ятьма очками.

Фото: ФК Шахтар