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Факти / Спорт

Де дивитися бій Ломаченко — Ортіс

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ломаченко - Ортіс

Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Джамейном Ортісом відбудеться в ніч на 30 жовтня у Нью-Йорку, США. Поєдинок розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на арені Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden.

Де дивитися бій Ломаченко – Ортіс?

Пряму трансляцію поєдинку любителі боксу в Україні зможуть подивитися на платформі MEGOGO у розділі Спорт та на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг.

Зараз дивляться

Трансляція андекарту розпочнеться о 03:00, а на головний бій вечора варто очікувати після 5:00 за київським часом 30 жовтня.

Для того, щоб переглянути бій, необхідно мати передплату Спорт (вартість 199 грн/місяць) або Максимальна (299 грн/місяць).

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Поєдинок у Нью-Йорку також транслюватимуть британський канал Sky Sports, сервіси ESPN+ та FITE.TV.

Окрім бою Ломаченка та Ортіса, в андекарті відбудеться низка цікавих поєдинків:

  • Робейсі Рамірес (Куба) – Хосе Матіас Ромеро (Аргентина);
  • Дюк Рейган (США) – Луїс Леброн (Пуерто-Рико);
  • Трой Айслі (США) – Квінсі ЛаВалле (США);
  • Річард Торрез (США) – Ахмед Хефні (Єгипет);
  • Абдулла Мейсон (США) – Анхель Баррера (США);
  • Ніко Волш (США) – Біллі Вагнера (США);
  • Гейвен Брейді-молодший (США) – Ерік Мондрагон (США);
  • Деланте Джонсон (США) – Естебан Гарсія (США).

Про бій Ломаченко – Ортіс оголосили на початку вересня. 26-річний Джемейн Ортіс у травні рішенням суддів здолав колишнього чемпіона світу з боксу Джемела Герінга. Для Ортіса це буде перший 12-раундовий поєдинок у кар’єрі.

Фото: Top Rank Boxing

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