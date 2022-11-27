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Факти / Спорт

Чергова сенсація на ЧС-2022: Бельгія програла Марокко

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бельгія Марокко ЧС-2022
Фото: Getty Images

Чергову сенсацію на ЧС-2022 піднесла збірна Марокко, яка несподівано обіграла команду Бельгії у другому турі групового етапу. Гра відбулася на стадіоні Ель-Тумама у Досі та завершилася з рахунком 2:0 на користь марокканців.

У першому таймі бельгійці володіли незначною перевагою та мали більше нагод для взяття воріт суперника. Однак відзначитися до перерви змогли марокканці після голу Хакіма Зієша у доданий арбітром час. Але арбітр скасував взяття воріт після перегляду системи VAR.

Після перерви атлаські леви поступово взяли гру під свій контроль, а на 73-й хвилині відкрили рахунок у грі. Це зробив Абдельхамід Сабірі ударом зі штрафного.

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Бельгійці намагалися зрівняти рахунок, але марокканці вибудували грамотну оборону, нівелюючи всі атаки суперника. А в компенсований арбітром час зустрічі Закарія Абухляль після пасу від Зієша встановив остаточний рахунок на користь своєї збірної – 2:0.

Відео огляд Бельгія – Марокко – 0:2

Цей тріумф дозволив Марокко набрати чотири очки і піднятися на перше місце групи F. Бельгійці, які мають в активі три очки, опустилися на другий рядок квартету. Також у цьому квартеті команди Хорватії та Канади.

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