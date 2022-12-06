Грудень, 05 в 22:55

Збірна Бразилії обіграла команду Південної Кореї у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу-2022. Зустріч відбулася на Стадіоні 974 у Досі та завершилася перемогою підопічних Тіте з рахунком 4:1.

Бразильці відкрили рахунок вже на сьомій хвилині зустрічі після точного пострілу Вінісіуса. Через шість хвилин Неймар подвоїв перевагу пентакампеонів. Хавбек Йон У Чон грубо порушив правила у власній штрафній, за що арбітр призначив пенальті. Неймар впевнено переграв голкіпера з одинадцятиметрової позначки.

Ще через п’ять хвилин корейці мали нагоду відіграти один м’яч, але з потужним ударом Хван Ін Пома у праву дев’ятку впорався голкіпер Аліссон, який перевів м’яч на кутовий.

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На 29-й хвилині Рішарлісон довів рахунок до розгромного, пробивши у нижній лівий кут воріт. Ще через сім хвилин Лукас Пакета забив четвертий гол у ворота Південної Кореї.

Підопічні Паулу Бенту все ж змогли скоротити відставання у рахунку на 77-й хвилині. Свіженький Пек Син Хо отримав м’яча після стандарту на ворота бразильців та здалеку завдав потужного удару по воротах Аліссона.

За вихід до півфіналу збірна Бразилії посперечається з командою Хорватії, яка у серії пенальті обіграла Японію з рахунком 1:1 (пен. 3:1).