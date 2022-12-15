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Факти / Спорт

Святкування фанатів у Франції закінчилися трагедією – загинув 14-річний хлопчик

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
заворушення у Франції після матчу Франція - Марокко
Фото: Getty Images

У французькому місті Монпельє загинув 14-річний підліток під час зіткнень між уболівальниками після перемоги збірної Франції над командою Марокко у півфіналі чемпіонату світу з футболу.

Як повідомляє BBC, хлопця збила машина. Водій різко зрушив з місця, коли невідомі підійшли до автомобіля зривати прапори Франції. Пізніше підліток помер у лікарні.

— Надзвичайно сумно, що спортивна подія закінчилася повною трагедією, – сказала місцева депутатка Наталі Озіол.

Повідомляється, що пізніше машину знайшли покинутою неподалік від місця аварії, а поліція оголосила водія у розшук та розпочала розслідування.

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Інцидент стався в північно-західному районі Монпельє Ла Паяд приблизно через півгодини після фінального свистка в Катарі, де Франція перемогла Марокко з рахунком 2:0.

Напруженість між прихильниками Франції та Марокко ненадовго перекинулася в центр міста. Фанати палили фаєри на вулицях, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

У Франції проживає велика марокканська громада, яка налічує близько 1,5 млн людей.

Заворушення після матчу було зафіксовано і в інших містах Франції. Однак святкування в інших містах Франції минули здебільшого мирно. Однак у Ліоні поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, щоб зупинити безлади.

Безпеку на вулицях французьких міст контролювали 10 тис. поліцейських. Повідомляється про арешт 167 осіб.

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Джерела: Midi Libre Montpellier, BBC

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