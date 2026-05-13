Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Вибухи у Полтаві

Вночі пролунали вибухи у Полтавській громаді — зафіксовано влучання ворожих дронів в електропідстанцію. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів.

У Полтаві внаслідок вибухів у житлових будинках вибито та пошкоджено вікна. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Вибухи у Харкові

Вночі пролунали вибухи у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у Шевченківському районі уламки ворожого безпілотника впали на дорогу. Про постраждалих не повідомляється.

У Холодногірському районі ворожий дрон завдав удару по обʼєкту інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. Інформація про постраждалих також не надходила.

Вибухи в Херсоні

Сьогодні зранку ворожий безпілотник атакував 60-річного чоловіка у Корабельному районі Херсона. Херсонець просто йшов вулицею. У нього діагностовано уламкові поранення спини й ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Постраждалий у лікарні у середньому стані тяжкості.

У тому ж районі росіяни з БпЛА атакували 43-річного херсонця. У нього діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, спини та ніг.

Близько 07:30 росіяни атакували з дрона автівку у Центральному районі. 43-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Атака дронів на Сумщину

За інформацією керівника Сумської ОВА Олега Григорова, вночі у Білопільській громаді внаслідок атаки російського дрона 17-річний хлопець дістав уламкові поранення. Наразі медики обстежили його, стан – не важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі росіяни атакували Марганець FPV-дронами. Били по житлових вулицях та будинках. Знищені автомобілі, понівечене майно.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечені понад два десятки будинків. Загинули двоє людей.

Після 8-ї ранку у Дніпрі пролунали вибухи.

Атака дронів на Москву

Вночі дрони летіли на Москву. Про це повідомив мер Сергій Собянін.

За його словами, російські сили ППО нібито збили два безпілотники. На місцях падіння уламків працюють служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-ву добу.

