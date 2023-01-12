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Факти / Спорт

Чотириразова чемпіонка Grand Slam Осака оголосила про вагітність

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Наомі Осака
Фото: Depositphotos

Чотириразова чемпіонка турнірів серії Grand Slam Наомі Осака повідомила, що чекає на дитину.

На початку цього тижня 25-річна японка знялася з першого у сезоні турніру серії Grand Slam – Australian Open-2023.

Востаннє експерша ракетка світу виходила на корт у вересні 2021 року. Наразі Осака посілає 47-е місце у рейтингу WTA.

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— 2023 рік буде для мене насиченим уроками. Одного я з нетерпінням чекаю, щоб моя дитина подивилася один із моїх матчів і сказала комусь: Це моя мама, — написала Осака, додавши, що сподівається повернутися на корт у 2024 році.

Осака виграла останній зі своїх чотирьох титулів на турнірах Grand Slam на Australian Open у 2021 році.

За календарний рік японка стала третьою топтенісисткою, яка зробила перерву у спортивній кар’єрі через вагітність.

Німкеня та триразова чемпіонка турнірів Grand Slam Анжелік Кербер повідомила про свою вагітність у серпні, припустивши, що повернеться після пологів, а колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна, як очікується, повернеться на корт цього року після пологів у жовтні 2022-го.

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Джерело: BBC
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