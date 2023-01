Чотириразова чемпіонка Grand Slam Осака оголосила про вагітність

Чотириразова чемпіонка турнірів серії Grand Slam Наомі Осака повідомила, що чекає на дитину.

На початку цього тижня 25-річна японка знялася з першого у сезоні турніру серії Grand Slam – Australian Open-2023.

Востаннє експерша ракетка світу виходила на корт у вересні 2021 року. Наразі Осака посілає 47-е місце у рейтингу WTA.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023