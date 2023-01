Подібне було лише раз: три українки вийшли до третього кола Australian Open-2023

Українські тенісистки Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль подолали бар’єр другого кола тенісного турніру серії Grand Slam Australian Open та вийшли до 1/16 фіналу.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№39 WTA) зуміла обіграти у двох сетах ексдругу ракетку світу та дворазову переможницю Вімблдону Петру Квітову (№15 WTA) з Чехії.

Зустріч закінчилася з рахунком 7:5, 6:4 на користь українки.

Для Ангеліни це другий виступ в основі Australian Open та перший вихід у третє коло. Наступною суперницею Калініної стане чешка Барбора Крейчикова (№23 WTA).

She’s done it! In just her second #AusOpen appearance, Anhelina Kalinina reaches the third round – a career-best performance at a Grand Slam!

She defeated 2x Wimbledon champion and 2019 Australian Open finalist Petra Kvitova 7-5 6-4#AO2023 pic.twitter.com/gIRiEEeBGl

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023