Подібне було лише раз: три українки вийшли до третього кола Australian Open-2023

Січень, 18 в 19:30

Українські тенісистки Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль подолали бар’єр другого кола тенісного турніру серії Grand Slam Australian Open та вийшли до 1/16 фіналу.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№39 WTA) зуміла обіграти у двох сетах ексдругу ракетку світу та дворазову переможницю Вімблдону Петру Квітову (№15 WTA) з Чехії.

Зустріч закінчилася з рахунком 7:5, 6:4 на користь українки.

Зараз дивляться

Для Ангеліни це другий виступ в основі Australian Open та перший вихід у третє коло. Наступною суперницею Калініної стане чешка Барбора Крейчикова (№23 WTA).

She’s done it! In just her second #AusOpen appearance, Anhelina Kalinina reaches the third round – a career-best performance at a Grand Slam! She defeated 2x Wimbledon champion and 2019 Australian Open finalist Petra Kvitova 7-5 6-4#AO2023 pic.twitter.com/gIRiEEeBGl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023

Другу перемогу в основній сітці на кортах Мельбурна святкувала й Марта Костюк (№61 WTA). У двох сетах вона розгромила австралійку Олівію Гадецкі (№199 WTA) – 6:2, 6:1.

В 1/16 фіналу українка зустрінеться з третьою ракеткою світу, американкою Джессікою Пегулою.

Вперше у кар’єрі до третього кола турніру Grand Slam вийшла Катерина Байндль (№95 WTA). В 1/32 фіналу вона здолала представницю США Кетрін Макнеллі у двох сетах — 6:1, 7:6.

У наступному раунді на неї чекає гра проти латвійки Єлени Остапенко, яка посідає 17 місце у рейтингу WTA.

Вихід одразу трьох українок у третє коло AO – це повторення національного рекорду, встановленого лише одного разу, у 2018 році. Тоді до цієї стадії турніру дійшли Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко та Марта Костюк.

Нагадаємо, до другого кола Australian Open-2023 не змогли пробитися Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Олексій Крутих.