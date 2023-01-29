Джокович виграв Australian Open та зрівнявся за титулами на Grand Slam з Надалем

Січень, 29 в 16:33

Сербський тенісист Новак Джокович виграв рекордний десятий титул Australian Open.

У фіналі першого у 2023 році турніру серії Grand Slam він у трьох сетах здолав грецького тенісистка Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:3, 7:6 (7:4), 7-6 (7:5).

Перемога дозволить 35-річному сербу знову очолити рейтинг Чоловічої тенісної асоціації (ATP).

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Щодо 24-річного Ціціпаса, то свій найбільший фінал до AO-2023 він також програв Джоковичу. Це сталося на іншому тенісному турнірі серії Grand Slam – Ролан Гаррос у 2021 році.

Минулого року Джокович не зміг взяти участь у турнірі у Мельбурні, адже його депортували з країни через відсутність щеплення від Covid-19. Тоді перемогу здобув іспанець Рафаель Надаль, який у поточному розіграші зачохлив ракетку у другому колі.

— Мушу сказати, що це був один із найскладніших турнірів, у яких я грав у своєму житті. Я не грав минулого року, повернувся цьогоріч… Я хочу подякувати всім, завдяки кому я відчув себе бажаним тут у Мельбурні, – сказав після перемоги Джокович.

Варто зазначити, що після перемоги на Australian Open-2023 Джокович наздогнав Надаля за здобутими трофеями на турнірах Grand Slam. Тепер у них обох по 22 титули, а ось рекорд належить швейцарцю Роджеру Федереру – 20 трофеїв.