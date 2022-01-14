Австралія вдруге поспіль анулювала візу сербському тенісистові Новаку Джоковичу. Рішення міністра імміграції Алекса Хоука означає, що Джоковичу загрожує депортація.

Проте тенісист все ще може подати юридичний позов, щоб залишитись у країні.

Джокович мав виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open), який розпочинається у понеділок.

– Сьогодні я скористався своїми повноваженнями… анулювати візу Новака Джоковича на підставі дотримання правопорядку, оскільки це відповідає суспільним інтересам, – йдеться у заяві міністра.

Наразі Джоковичу може загрожувати трирічна заборона на в’їзд до Австралії.

Візу Джоковичу вперше анулювали майже одразу після його прибуття до Мельбурну 6 січня. Тоді імміграційна влада заявила, що тенісист не надав належних доказів для отримання медичного звільнення від вакцинації.

Читайте Джокович визнав наявність помилки у документах для візи в Австралію

Також самі австралійці, які жили в умовах тривалих і суворих карантинних обмежень, були обурені тим, що Джоковичу дозволили в’їхати, попри те, що він не має щеплень.

Джоковича затримали в аеропорту, а потім перевели до імміграційного готелю.

За кілька днів його візу поновив суд на підставі того, що прикордонники проігнорували належну процедуру контролю, коли тенісист прибув до країни.

Але у п’ятницю ввечері в Мельбурні міністр Хоук анулював візу Джоковича згідно з окремими повноваженнями, прописаними у законі про міграцію Австралії.