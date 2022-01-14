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Австралія знову анулювала візу тенісисту Джоковичу

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Новак Джокович

Австралія вдруге поспіль анулювала візу сербському тенісистові Новаку Джоковичу. Рішення міністра імміграції Алекса Хоука означає, що Джоковичу загрожує депортація.

Проте тенісист все ще може подати юридичний позов, щоб залишитись у країні.

Джокович мав виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open), який розпочинається у понеділок.

– Сьогодні я скористався своїми повноваженнями… анулювати візу Новака Джоковича на підставі дотримання правопорядку, оскільки це відповідає суспільним інтересам, – йдеться у заяві міністра.

Наразі Джоковичу може загрожувати трирічна заборона на в’їзд до Австралії.

Візу Джоковичу вперше анулювали майже одразу після його прибуття до Мельбурну 6 січня. Тоді імміграційна влада заявила, що тенісист не надав належних доказів для отримання медичного звільнення від вакцинації.

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Також самі австралійці, які жили в умовах тривалих і суворих карантинних обмежень, були обурені тим, що Джоковичу дозволили в’їхати, попри те, що він не має щеплень.

Джоковича затримали в аеропорту, а потім перевели до імміграційного готелю.

За кілька днів його візу поновив суд на підставі того, що прикордонники проігнорували належну процедуру контролю, коли тенісист прибув до країни.

Але у п’ятницю ввечері в Мельбурні міністр Хоук анулював візу Джоковича згідно з окремими повноваженнями, прописаними у законі про міграцію Австралії.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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