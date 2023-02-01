Лютий, 01 в 0:31

Визначились учасники фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) – Супербоулу-2023.

У вирішальному матчі зіграють Філадельфія Іглс та Канзас-Сіті Чіфс.

У фінальній грі Національної конференції Філадельфія перемогла Сан-Франциско Форті Найнерс з рахунком 31:7, а Канзас-Сіті у фіналі Американської конференції здолав Цинциннаті Бенгалс – 23:20.

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Канзас-Сіті двічі завойовували приз Ломбарді – у 1969 році та у 2020 році, тоді як Філадельфія тріумфувала у матчі за Супербоул лише раз у своїй історії – у 2018 році.

Супербоул-2023 відбудеться в ніч з 12 на 13 лютого на стадіоні Стейт Фарм у Глендейлі, штат Арізона. Початок матчу о 1:30 за київським часом.

Матч обслужить Карл Шефферс, який став лідером сезону-2022 за кількістю призначених порушень. Він був головним арбітром у фінальних матчах НФЛ двічі в історії – у 2017 році та у 2021 році, коли Канзас Сіті поступилися Тампі-Бей Бакканірс.

Гедлайнером Halftime show у матчі Супербоулу-2023 році стане співачка Ріанна, для якої це буде перший виступ наживо за п’ять років.

Минулого року у фіналі Національної футбольної ліги перемогу здобув Лос-Анджелес Ремз, обігравши Цинциннаті Бенгалс.