Чітко пояснимо це МОК: Британія виступила проти участі росіян в Олімпіаді

Лютий, 08 в 19:50

Британія закликала Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських спортсменів до Олімпіади-2024, що відбудеться у Парижі.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака британському телеканалу Sky News.

За його словами, Росія – це країна-терорист, яка скоїла безліч воєнних злочинів, тому російських спортсменів не варто допускати до участі в Олімпійських іграх.

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– Ми, як і багато інших країн, були однозначними щодо цього протягом усього часу, і ми хочемо переконатися, що ми продовжуватимемо говорити з цього приводу в один голос і чітко повідомимо про це МОК, – йдеться в коментарі.

Також Британія виступає проти допуску до змагань спортсменів із Білорусі, яка всебічно підтримує Росію у війні проти України.

Не допускати до Олімпіади спортсменів з країн-агресорів закликали також президент України Володимир Зеленський та Андрій Єрмак.

Нагадаємо, вже понад 40 країн заявили, що готові бойкотувати Олімпійські ігри, якщо спортсменів з Росії та Білорусі все ж допустять до змагань.