Звернення Зеленського і не тільки: НФЛ висловила підтримку Україні на церемонії нагородження

Лютий, 10 в 14:02

У США відбулася церемонія нагородження NFL Honors за підсумками сезону у Національній футбольній лізі (НФЛ).

Під час події організатори висловили підтримку Україні, зокрема до учасників звернувся український президент Володимир Зеленський.

— Від імені всіх, хто бореться за свободу України та всього світу, я хочу подякувати кожному з вас за вашу допомогу та підтримку. Сьогодні я звертаюся до вас, поки тисячі наших хоробрих чоловіків та жінок борються на полі бою в Україні, – сказав він.

Президент додав, що серед захисників на лінії фронту є також гравці Української ліги американського футболу, “які поділяють любов до вашої гри”.

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— Наша команда, включно з цими чоловіками, виборює свободу з нашими партнерами. Разом ми надаємо надію усьому світу.

The @NFL has committed to supporting the Ukrainian people in their fight for freedom during the course of the 2022 season. Tonight, that support culminates in a special moment at #NFLHonors, highlighting Ukrainian football players and a message from President Zelenskyy. pic.twitter.com/lfUHkrkSae — NFL Network (@nflnetwork) February 10, 2023

Окрім звернення президента, НФЛ запросила на NFL Honors український військових, які у цивільному житті грають в Україні у американський футбол: Юрія Гундіча, Дениса Полубінського, Алфі Вільямса та Романа Богуславського.

Amazing that members of the Ukrainian league of American Football are recognized at the NFL Honors. They play football but also served on the frontlines to defend Ukraine. True heroes. pic.twitter.com/a7TRFKfoNW — Lukas Weese (@Weesesports) February 10, 2023

Зал привітав цих гравців оваціями. Також наприкінці 2022 року НФЛ презентувала про них документальний фільм.

У ніч проти 13 лютого в місті Глендейл, штаті Арізона відбудеться фінальна гра сезону НФЛ – Супербоул. У вирішальному матчі зіграють Філадельфія Іглс та Канзас-Сіті Чіфс.

Скриншот: NFL Network