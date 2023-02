Звернення Зеленського і не тільки: НФЛ висловила підтримку Україні на церемонії нагородження

У США відбулася церемонія нагородження NFL Honors за підсумками сезону у Національній футбольній лізі (НФЛ).

Під час події організатори висловили підтримку Україні, зокрема до учасників звернувся український президент Володимир Зеленський.

Президент додав, що серед захисників на лінії фронту є також гравці Української ліги американського футболу, “які поділяють любов до вашої гри”.

The @NFL has committed to supporting the Ukrainian people in their fight for freedom during the course of the 2022 season.

Tonight, that support culminates in a special moment at #NFLHonors, highlighting Ukrainian football players and a message from President Zelenskyy. pic.twitter.com/lfUHkrkSae

— NFL Network (@nflnetwork) February 10, 2023