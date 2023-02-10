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Факти / Спорт

Звернення Зеленського і не тільки: НФЛ висловила підтримку Україні на церемонії нагородження

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський на церемонії НФЛ

У США відбулася церемонія нагородження NFL Honors за підсумками сезону у Національній футбольній лізі (НФЛ).

Під час події організатори висловили підтримку Україні, зокрема до учасників звернувся український президент Володимир Зеленський.

— Від імені всіх, хто бореться за свободу України та всього світу, я хочу подякувати кожному з вас за вашу допомогу та підтримку. Сьогодні я звертаюся до вас, поки тисячі наших хоробрих чоловіків та жінок борються на полі бою в Україні, – сказав він.

Президент додав, що серед захисників на лінії фронту є також гравці Української ліги американського футболу, “які поділяють любов до вашої гри”.

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— Наша команда, включно з цими чоловіками, виборює свободу з нашими партнерами. Разом ми надаємо надію усьому світу.

Окрім звернення президента, НФЛ запросила на NFL Honors український військових, які у цивільному житті грають в Україні у американський футбол: Юрія Гундіча, Дениса Полубінського, Алфі Вільямса та Романа Богуславського.

Зал привітав цих гравців оваціями. Також наприкінці 2022 року НФЛ презентувала про них документальний фільм.

У ніч проти 13 лютого в місті Глендейл, штаті Арізона відбудеться фінальна гра сезону НФЛ – Супербоул. У вирішальному матчі зіграють Філадельфія Іглс та Канзас-Сіті Чіфс.

Скриншот: NFL Network

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