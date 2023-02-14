Шахтар – Ренн: де дивитися матч плейоф Ліги Європи та прогноз букмекерів
Донецький Шахтар зустрінеться з французьким Ренном у матчі плейоф Ліги Європи. Гра відбудеться 16 лютого Варшаві на стадіоні Стадіоні Війська Польського.
Початок матчу о 19:45 за київським часом.
Де дивитися Шахтар – Ренн?
Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo. Гру покаже канал Megogo Футбол 1.
У цифровому мовленні Т2 матчі гірників у єврокубку не транслюватимуть.
Прогноз букмекерів на гру Шахтар – Ренн
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Бруно Женезіо. На перемогу червоно-чорних приймають ставки з коефіцієнтом 1.50. Успіх Шахтаря оцінюють в 2.60. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.45.
Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з боснійським рефері Ірфаном Пельто. Йому асистуватимуть співвітчизники: Сенад Ібрасимбегович та Давор Бельо. Четвертий арбітр – Мілош Гігович.
За систему VAR відповідатиме арбітр з Італії – Марко Гвіда.
Матч-відповідь команд відбудеться за тиждень, 23 лютого, у французькому Ренні на Стад де ла Рут де Лор’ян.
Раніше УЄФА змінив регламент турніру. Відтепер команди, які виграли свої групи у Лізі Європи, напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Команди, що посіли друге місце у ЛЄ та третє у групі ЛЧ, грають у раунді плейоф.
Фото: ФК Шахтар