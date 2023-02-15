Три збірні отримали прямі путівки на ЧС-2026 з футболу

Лютий, 15 в 13:40

Збірні Канади, США та Мексики стали першими учасниками чемпіонату світу з футболу у 2026 році. Вони автоматично кваліфікувалися на турнір, як господарі.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

— Згідно з давньою традицією, за якою всі господарі беруть участь у чемпіонаті світу…. саме Канада, Мексика і США автоматично кваліфікуються до фінального раунду турніру. Їхні слоти будуть вилучені із загального розподілу шести, призначених КОНКАКАФ, – йдеться у повідомленні.

Мундіаль у 2026 році стане першим розіграшем в історії турніру, який одночасно приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика. Раніше світову першість спільно проводили не більше двох країн.

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Також у ЧС-2026 вперше візьмуть участь 48 збірних, замість 32 учасників, як було раніше, зокрема на останньому Мундіалі у Катарі.

Для Канади це буде третя участь у фіналі чемпіонату світу. Мексика вдев’яте зіграє у фіналі, а для США цей турнір стане 12-м в історії.

Європейський відбір на ЧС-2026 за участю збірної України стартуватиме в березні 2025 року. Усього у кваліфікаційному турнірі УЄФА візьмуть участь 55 збірних.

Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка обіграла команду Франції у серії пенальті у фіналі Мундіалю-2022 у Катарі.