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Факти / Спорт

Три збірні отримали прямі путівки на ЧС-2026 з футболу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЧС 2022 Іран - США
Фото: Getty Images

Збірні Канади, США та Мексики стали першими учасниками чемпіонату світу з футболу у 2026 році. Вони автоматично кваліфікувалися на турнір, як господарі.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

— Згідно з давньою традицією, за якою всі господарі беруть участь у чемпіонаті світу…. саме Канада, Мексика і США автоматично кваліфікуються до фінального раунду турніру. Їхні слоти будуть вилучені із загального розподілу шести, призначених КОНКАКАФ, – йдеться у повідомленні.

Мундіаль у 2026 році стане першим розіграшем в історії турніру, який одночасно приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика. Раніше світову першість спільно проводили не більше двох країн.

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Також у ЧС-2026 вперше візьмуть участь 48 збірних, замість 32 учасників, як було раніше, зокрема на останньому Мундіалі у Катарі.

Для Канади це буде третя участь у фіналі чемпіонату світу. Мексика вдев’яте зіграє у фіналі, а для США цей турнір стане 12-м в історії.

Європейський відбір на ЧС-2026 за участю збірної України стартуватиме в березні 2025 року. Усього у кваліфікаційному турнірі УЄФА візьмуть участь 55 збірних.

Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка обіграла команду Франції у серії пенальті у фіналі Мундіалю-2022 у Катарі.

Джерело: FIFA
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