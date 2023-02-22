Доведеться засудити війну: Гутцайт озвучив допустимий варіант участі росіян в Олімпіаді

Лютий, 22 в 13:37

В Україні допускають можливість допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі, але лише як біженців.

Про це сказав міністр спорту та очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Ми стоїмо на позиції, щоб їх там не було. Але ми моделюємо ситуацію… варіант, який вже запропонував мій колега, міністр туризму та спорту Польщі Каміль Бортнічук, щоб вони виступали, наприклад, як біженці. Там є певна група, яка виступає на Олімпійських іграх як біженці, – сказав Гутцайт.

Він уточнив, що за таких умов білоруським та російським спортсменам треба буде відмовитися від громадянства своїх країн та засудити війну Росії проти України.

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— Є тільки така умова, яку, я впевнений, що вони не приймуть. Такий критерій може бути, якщо вони їх допускатимуть. Я так бачу ситуацію, інших умов я не бачу, – додав він.

У січні Міжнародний олімпійський комітет допустив ймовірність участі росіян та білорусів в Олімпіаді під нейтральним прапором.

В Україні відреагували на таку заяву МОК і заявили про готовність бойкотувати Олімпіаду-2024. У відповідь президент МОК Томас Бах закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту.

10 лютого група з 35 країн домовилася вимагати від МОК відсторонення атлетів з РФ та Білорусі від літніх Олімпійських ігор.