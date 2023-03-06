Ліверпуль вколотив МЮ сім сухих м’ячів, завдавши найбільшої поразки в АПЛ

Березень, 05 в 22:16

Ліверпуль розгромив Манчестер Юнайтед у матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги з рахунком 7:0. Гра відбулася на домашньому стадіоні мерсисайдців Енфілді у Ліверпулі.

На 42-й хвилині манкуніанці відкрили рахунок після удару Каземіро, але це взяття воріт скасували через положення поза грою. Та все ж зарахований гол у роздягальню глядачі на Енфілді побачили. Його забили через хвилину господарі – форвард Коді Гакпо отримав м’яча від Ендрю Робертсона та пробив у дальній нижній кут воріт Давіда Де Геа.

Відразу після перерви рахунок подвоїв уругвайський форвард червоних Дарвін Нуньєс, який головою замкнув подачу Гарві Елліотта. На 50-й хвилині Мохаммед Салах асистував Гакпо, який оформив дубль.

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На 66-й хвилині голом відзначився вже сам єгиптянин. Салах сильно пробив по м’ячу, який від поперечки влетів у сітку воріт. Ще через дев’ять хвилин ще один гол у свій актив записав Нуньєс, який знову забив головою після подачі Джордана Гендерсона.

На 83-й хвилині свій другий м’яч забив Салах. А остаточний рахунок через п’ять хвилин встановив бразилець Роберто Фірміно – 7:0.

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Юнайтед наразі посідає третю сходинку, маючи 49 очок. А Ліверпуль (42) обійшов Ньюкасл, піднявшись на п’яту сходинку, і тепер на три очки відстає від Тоттенгема, маючи при цьому гру у запасі. Лідером чемпіонату залишається лондонський Арсенал (63).

Для червоних дияволів поразка від Ліверпуля з рахунком 0:7 стала найбільшою в історії АПЛ. Відзначимо, що МЮ поступалися з таким рахунком у 1931 році Вулвергемптону, у 1930 році – Астон Віллі та у 1926 році – Блекберну. Однак ці поразки відбулися до 1992 року, коли було засновано англійську Прем’єр-лігу.

Крім цього для форварда Мохаммеда Салаха два забиті м’ячі у ворота клубу з Манчестера дозволили йому обійти Роббі Фаулера та стати найкращим бомбардиром червоних в АПЛ. Другий гол єгиптянина у матчі на Енфілді став для нього 129-м у Прем’єр-лізі.