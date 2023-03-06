Марта Костюк виграла свій перший фінал WTA, здолавши росіянку

Березень, 05 в 23:40

Друга ракетка України Марта Костюк здобула перемогу у фіналі турніру WTA в Остіні. У двох сетах вона здолала представницю країни-агресора Росії Варвару Грачову з рахунком 6:3, 7:5.

Перший сет видався досить напруженим. Суперниці обмінювалися геймами перші п’ять розіграшів, але саме у п’ятому Марта зібралася і не віддала суперниці свою подачу. Після цього взяла розіграш росіянки і не віддала ще один свій.

Загалом у першому сеті Грачова програла Костюк усі свої подачі, тоді як українка втримала дві своїх.

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Дедалі напружнішим вийшов другий сет. Спершу рахунок був рівним, але потім Грачовій вдалося взяти подачу Марти і повести у рахунку. Зрештою Костюк змогла зрівняти до 5:5, а потім дотиснути росіянку.

MARTA’S MOMENT @marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin #ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx — wta (@WTA) March 5, 2023

Зазначимо, що для Марти Костюк – це перший фінал турніру на рівні WTA у кар’єрі. Перемога дозволить українці піднятися до топ-40 найкращих тенісисток планети у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.