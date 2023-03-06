Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Марта Костюк виграла свій перший фінал WTA, здолавши росіянку

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Марта Костюк
Фото: Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк здобула перемогу у фіналі турніру WTA в Остіні. У двох сетах вона здолала представницю країни-агресора Росії Варвару Грачову з рахунком 6:3, 7:5.

Перший сет видався досить напруженим. Суперниці обмінювалися геймами перші п’ять розіграшів, але саме у п’ятому Марта зібралася і не віддала суперниці свою подачу. Після цього взяла розіграш росіянки і не віддала ще один свій.

Загалом у першому сеті Грачова програла Костюк усі свої подачі, тоді як українка втримала дві своїх.

Зараз дивляться

Дедалі напружнішим вийшов другий сет. Спершу рахунок був рівним, але потім Грачовій вдалося взяти подачу Марти і повести у рахунку. Зрештою Костюк змогла зрівняти до 5:5, а потім дотиснути росіянку.

Зазначимо, що для Марти Костюк – це перший фінал турніру на рівні WTA у кар’єрі. Перемога дозволить українці піднятися до топ-40 найкращих тенісисток планети у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Читайте
Українка Цуренко програла у фіналі турніру WTA в Хуахіні: перемогу здобула китаянка Лінь Чжу

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка