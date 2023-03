Марта Костюк виграла свій перший фінал WTA, здолавши росіянку

Друга ракетка України Марта Костюк здобула перемогу у фіналі турніру WTA в Остіні. У двох сетах вона здолала представницю країни-агресора Росії Варвару Грачову з рахунком 6:3, 7:5.

Перший сет видався досить напруженим. Суперниці обмінювалися геймами перші п’ять розіграшів, але саме у п’ятому Марта зібралася і не віддала суперниці свою подачу. Після цього взяла розіграш росіянки і не віддала ще один свій.

Загалом у першому сеті Грачова програла Костюк усі свої подачі, тоді як українка втримала дві своїх.

Дедалі напружнішим вийшов другий сет. Спершу рахунок був рівним, але потім Грачовій вдалося взяти подачу Марти і повести у рахунку. Зрештою Костюк змогла зрівняти до 5:5, а потім дотиснути росіянку.

MARTA’S MOMENT @marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin #ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx

— wta (@WTA) March 5, 2023