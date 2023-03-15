Березень, 15 в 0:24

Україну виключили зі списку країн, де могли бути проведені матчі Чемпіонату світу з футболу 2030 року. У списку залишились Іспанія, Португалія, а місце України займе Марокко.

Видання The Athletic повідомило, що Україну планують замінити на Марокко.

Основними причинами для такого рішення стали: зруйнована війною інфраструктура, коли ж сама війна ще не закінчилась, кримінальні провадження проти президента Української асоціації футболу Андрія Павелка та територіальна близькість Марокко до Іспанії і Португалії.

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Згодом спортивний журналіст Sky Sports Роб Гарріс підтвердив цю інформацію.

Монарх Марокко Мохамед VI теж заявив, що його держава увійшла до списку країн, де разом із заявками Іспанії та Португалії, буде претендувати на проведення ЧС-2030.

Жеребкування щодо країн-господарок ЧС-2030 відбудеться під час конгресу ФІФА у 2024 році.

Про наміри України стати частиною спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році вперше, у жовтні 2022 року, повідомило британське видання The Times.

Передбачалось, що Україна розраховуватиме на право проведення матчів деяких груп турніру.