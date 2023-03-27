На пляшку вина: очільники МЗС України і Британії уклали парі перед матчем відбору на Євро-2024

Березень, 26 в 21:35

Міністри закордонних справ України та Великої Британії посперечалися на пляшку вина. Дмитро Кулеба та Джеймс Клеверлі зробили ставку на перемогу своєї команди у футбольному матчі збірних, які відбулися 26 березня.

Незадовго перед футбольним матчем між українською та англійською збірними вони побилися об заклад.

Британський міністр опублікував у Twitter згадку про минулий матч між Україною та Англією, поцікавившись в очільника МЗС України, чи буде він знову вболівати за Англію. Водночас Джеймс Клеверлі побажав успіху обом командам.

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За підсумками футбольного матчу Англія – Україна 26 березня стало відомо, що Дмитро Кулеба винен Джеймсу Клеверлі пляшку українського вина.

Вони побилися об заклад, що у разі виграшу Англії Кулеба винен Клеверлі пляшку українського вина. Якщо ж виграє Україна, Клеверлі пригостить Кулебу пляшкою вина з Англії.