Ломаченко у футболці з Ісусом провів першу дуель поглядів після анонсу бою з Гейні

Березень, 31 в 19:19

Американський боксер Девін Гейні захищатиме свої чемпіонські пояси у легкій вазі у бою проти українця Василя Ломаченка, який відбудеться у Лас-Вегасі 20 травня.

Гейні наразі володіє титулами WBC, WBA, WBO та IBF у легкій вазі, на які й претендуватиме Ломаченко.

Сьогодні у США відбулася перша пресконференція після анонсу поєдинку та перша битва поглядів. На подію Гейні прийшов у стильному костюмі пісочного кольору та темних окулярах, тоді як 35-річний українець одягнув чорну футболу з зображенням Ісуса Христа.

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Гейні назвав Ломаченка гідним суперником, однак в очному протистоянні американець вважає фаворитом себе.

— Ломаченко – хороший боєць і майбутній кандидат до Зали слави. Я не применшую його заслуг або того, що він зробив у боксі. Я не можу дочекатися цього бою. Я знаю, що у Ломаченка надзвичайно високий боксерський IQ, і я покажу світу 20 травня, що я найкращий боєць на планеті. Я готовий захистити свій беззаперечний титул у нищівній манері, – сказав Гейні.

The scenes from LA Use code ‘SOCIAL’ for tickets https://t.co/JcWdQ1EGtJ pic.twitter.com/uEP0fgiwLF — Top Rank Boxing (@trboxing) March 30, 2023

За свого боку Ломаченко сказав, що його мета – стати беззаперечним чемпіоном у легкій вазі. За його словами, це для нього останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

– Я буду чесний з вами, це мій останній шанс стати беззаперечним чемпіоном світу. Тому він дуже важливий. Цей шанс – найбільший момент у моїй професійній кар’єрі. Саме цей шанс, цей бій. Я не хочу говорити про майбутнє. Ми не знаємо результату, – сказав Ломаченко.

Промоутер Top Rank Боб Арум назвав Девіна Гейні найяскравішою молодою суперзіркою спорту, який прийняв виклик від одного з найкращих бійців цього покоління у вазі. Він додав, що це те, заради чого варто займатися боксом.

Окрім пресконференції на заході відбулася битва поглядів Ломаченка та Гейні.

Безпосередньо перед поєдинком у травні боксери повторять цю процедура. Тоді ж відбудеться ще одна пресконференція, зважування та відкриті тренування боксерів.

Спершу очікувалася, що боксери зустрінуться на ринзі у березні 2023 року. Однак через те, що 24-річний Гейні сповідує іслам, бій вирішили провести після Рамадану.

Скриншот: Top Rank Boxing