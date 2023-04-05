Україна залишається у спільній заявці на проведення ЧС-2030 – прем’єр Португалії

Квітень, 05 в 17:27

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що Україну не виключили зі спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році.

Це він сказав під час Конгресу УЄФА, що відбувся у Лісабоні, обговорюючи амбіції країн, зокрема й України, в організації турніру.

— Ми маємо амбіцію разом з Іспанією, Марокко та Україною організувати чемпіонат світу з футболу 2030 року в єдиній, спільній заявці між двома берегами Середземного моря, спрямованій на організацію першого чемпіонату світу з футболу, який об’єднає через спорт і його найкращі цінності два континенти: Європу та Африку, – сказав він.

Марокко приєднали до спільної заявки на проведення чемпіонату світу-2030 у середині березня.

Зараз дивляться

Тоді ж повідомлялося, що африканська країна замінить у заявці Україну, але у федерації футболу Іспанії заявили, що участь України у заявці буде визначена пізніше.

В Іспанії можливу заміну України у заявці пояснювали поточною ситуацією в Україні, а також кримінальними провадженнями проти президента УАФ Андрія Павелка. При цьому в самій УАФ інформацію про виключення із заявки не коментували.