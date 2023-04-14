WTA повертається до КНР, хоча Пекін не виконав жодних умов у справі Пен Шуай

Жіноча тенісна асоціація (WTA) вирішила припинити бойкот Китаю та відновити там проведення турнірів, попри те, що її вимоги не були виконані.

Від проведення змагань під своєю егідою WTA відмовилася після скандалу з китайською тенісисткою Пен Шуай у 2021 році, яка тоді звинуватила колишнього віцепрем’єра Китаю Чжана Гаолі у сексуальному насильстві.

Після цього тенісистка перестала виходити на зв’язок і з’явилася у публічному просторі майже через місяць, коли відбулося її спілкування через відеозв’язок з главою МОК Томасом Бахом.

Для WTA Китай був найприбутковішим ринком, адже до бойкоту там проводилося більше турнірів, ніж у будь-якій іншій країні, включно з Підсумковим турніром WTA в Шеньчжені.

Через пандемію коронавірусу турніри в країні були призупинені, але виконавчий директор WTA Стів Саймон рішуче заявив, що тур не повернеться до Китаю, якщо не буде проведено розслідування скарг Пен і не буде отримано незалежних доказів її благополуччя.

Але напередодні Саймон визнав, що жодна з цих умов не була виконана, а WTA постраждала без китайських інвестицій і тепер повернеться до цієї країни восени.

— Продовження тієї ж стратегії не має сенсу, і потрібен інший підхід, – сказав Саймон BBC Sport.

За його словами, організація постарається, щоб про Пен не забули. Він також розповів, що наразі WTA не має жодних побоювань щодо добробуту тенісистки. Зі слів її близьких, вона у безпеці живе зі своєю сім’єю у Пекіні.

Саймон розповів, що більшість тенісистів також підтримують повернення у Китай, хоча не заперечує, що є ті, хто проти.

Правозахисна організація Amnesty International висловила занепокоєння щодо цього рішення, а китайський дослідник Кай Онг сказав, що зараз не існує незалежних доказів, які можна було б перевірити, що Пен Шуай дійсно перебуває у безпеці та на волі.

Джерело : Independent

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