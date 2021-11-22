Китайська тенісистка Пен Шуай вперше вийшла на зв’язок після того, як зникла із публічного простору на початку листопада.

Спортсменка поспілкувалася через відеозв’язок із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. До їхньої розмови приєдналися голова комісії спортсменів МОК Емма Терхо.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes’ Commission, Emma Terho @ELaaksonen3, and IOC Member in China Li Lingwei held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365 https://t.co/8at0ZMrozS — IOC MEDIA (@iocmedia) November 21, 2021

Прес-служба МОК зазначає, що розмова тривала 30 хвилин. Спершу Пен подякувала МОК за турботу про її благополуччя.

Вона пояснила, що перебуває у безпеці та з нею все добре, вона живе у своєму будинку в Пекіні, але хотіла б, щоб її особисте життя поважали. Вона сказала, що саме зараз вона вважає за краще проводити час з друзями та родиною. Тим не менш, вона продовжуватиме займатися тенісом.

— Я з полегшенням побачила, що у Пен Шуая все добре, що було нашою головною турботою. Вона здавалося розслабленою. Я запропонувала їй нашу підтримку та залишатися на зв’язку в будь-який зручний для неї час, – сказала Емма Терхо.

Наприкінці розмови президент МОК Бах запросив Пен Шуая на вечерю, коли він прибуде до Пекіна в січні 2022 року, що вона з радістю прийняла.

Зникнення Пен Шуай

На початку листопада Пен Шуай у соціальній мережі Weibo звинуватила екс-прем’єра КНР Чжана Гаолі у примушуванні до сексу. Спортсменка видалила швидко цей пост, але відтоді вона не виходила на зв’язок.

17 листопада державний канал опублікував листа від начебто Пен Шуай, в якому вона спростувала свої слова про гарасмент. Цей лист спричинив ще більше занепокоєння щодо безпеки тенісистки.

Джерело: МОК