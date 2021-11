Зникнення Пен Шуай

Китайська тенісистка Пен Шуай вперше вийшла на зв’язок після того, як зникла із публічного простору на початку листопада.

Спортсменка поспілкувалася через відеозв’язок із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. До їхньої розмови приєдналися голова комісії спортсменів МОК Емма Терхо.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes’ Commission, Emma Terho @ELaaksonen3, and IOC Member in China Li Lingwei held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365 https://t.co/8at0ZMrozS

— IOC MEDIA (@iocmedia) November 21, 2021