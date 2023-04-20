Роналду погрожують депортувати з Саудівської Аравії через непристойний жест фанатам

Саудівський адвокат закликав вислати португальського футболіста Кріштіану Роналду з країни після того, як він зробив непристойний жест на адресу вболівальників після поразки Аль-Насра від Аль-Хілала з рахунком 2:0.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, 38-річний футболіст схопився рукою за пах, коли залишав поле у відповідь на вигуки вболівальників, які скандували ім’я аргентинця Ліонеля Мессі.

На інцидент відреагував адвокат із Саудівської Аравії Нуф бін Ахмед, який вимагає суворого покарання Роналду за його дії.

— Це вважається злочином публічної ганьби, і це один зі злочинів, який тягне за собою арешт і депортацію, якщо його скоїв іноземець, – заявив Ахмед у Twitter.

Адвокат пообіцяв подати скаргу до прокуратури Саудівської Аравії за “злочин публічної непристойності” з боку футболіста.

.. إن لم يصدر قرار عاجل يبعد هذا المتغطرس ويحمي ابناءنا من هذه القذارة فعلى الدنيا .. السلام ..!! #الهلال_النصر pic.twitter.com/PZVrkP1wnk — خالد بن عبدالله (@khalidalsahli6) April 18, 2023

Роналду розкритикували також саудівські представники ЗМІ. Журналіст Озман Абу Бакр запропонував Аль-Нассру розірвати контракт з гравцем на 175 млн фунтів стерлінгів на рік після його “аморального і неввічливого жесту щодо глядачів”.

Іспанська Marca пише, що в Аль-Насрі захищають Роналду, стверджуючи, що він зробив цей жест після того, як “отримав удар під час матчу” по геніталіях.

Суперечливий інцидент стався після нищівної поразки команди Дінко Єлічича. Наразі Аль-Наср посідає друге місце у чемпіонаті, відстаючи від лідера Аль-Іттіхад на три очки.

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