Динамо та Шахтар розписали мирову у центральному матчі туру УПЛ

Київське Динамо та донецький Шахтар розписали нічию у матчі 22-туру чемпіонату України з футболу. Гра у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася з рахунком 1:1.

Перший гол у матчі забили гірники після дальнього удару Тараса Степаненка.

Киянам вдалося відіграти м’яч наприкінці зустрічі завдяки точному удару Олександра Андрієвського зі штрафного.

Динамо Київ — Шахтар 1:1

Голи: Андрієвський, 82 — Степаненко, 12

Динамо: Нещерет, Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко, Сидорчук, Андрієвський, Беніто, Буяльський (Царенко, 75), Волошин (Рамірес, 75), Ванат (Гармаш, 74).

Нещерет, Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко, Сидорчук, Андрієвський, Беніто, Буяльський (Царенко, 75), Волошин (Рамірес, 75), Ванат (Гармаш, 74). Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 60), Матвієнко, Степаненко, Гочолеішвілі (Швед, 75), Бондаренко, Джурасек (Назарина, 61), Судаков, Траоре (Сікан, 75).

Зараз турнірну таблицю чемпіонату України очолює Шахтар (53), який має перевагу над другою Зорею у сім очок. Біло-сині поки йдуть четвертими із 41 очком.

У наступному турі Динамо зустрінеться з харківським Металістом – гра запланована на 28 квітня. А підопічні Ігора Йовічевіча цього ж дня зіграють проти Колоса з Ковалівки.

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