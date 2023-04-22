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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зінченко встановив унікальне досягнення: раніше це вдалося п’ятьом футболістам з України

Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

Футболіст збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко провів сотий матч в англійській Прем’єр-лізі. Це сталося у 32-му турі АПЛ проти Саутгемптона (3:3).

У футболці канонірів для українця ця гра стала 24-ю у чемпіонаті Англії. Попередні 76 поєдинків він виходив на поле у межах чемпіонату Англії у складі Манчестер Сіті.

З показником у 100 зіграних матчів в АПЛ Зінченко став шостим українським футболістом, який досягнув цієї позначки у найкращих п’яти європейських футбольних лігах.

Однак, Зінченко став першим футболістом з України, хто зробив це у чемпіонаті Англії.

Хто з українців провів 100 і більше матчів у топ-5 лігах Європи?

  • Андрій Шевченко – 274 матчі: 226 (Італія) +48 (Англія);
  • Андрій Воронін – 182 матчі: 155 (Німеччина) +27 (Англія);
  • Віктор Скрипник – 138 матчів (Німеччина);
  • Руслан Маліновський – 129 матчів: 115 (Італія) +14 (Франція);
  • Олександр Заваров – 108 матчів: 58 (Італія) +50 (Франція);
  • Олександр Зінченко – 100 матчів (Англія).

За 100 матчів у чемпіонаті Англії Зінченко здобув 79 перемог та зазнав разом з командами 14 поразок.

У нинішньому сезоні Зінченко став шостим українцем, який відзначився забитим м’ячем у межах АПЛ. Дебютний гол в АПЛ він забив у ворота Астон Вілли.

Зараз Арсенал лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 75 очок в активі. Слідом йде Манчестер Сіті з 70 очками, але у містян є дві гри у запасі. 26 квітня відбудеться очна зустріч команд у межах АПЛ.

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АПЛ, Арсенал, Олександр Зінченко, Футбол
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