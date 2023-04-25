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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бразильський клуб виступатиме у кольорах ФК Маріуполь до відродження команди

ФК Бател

Бразильський футбольний клуб АА Бател, який двічі виступав у Серії С, гратиме з емблемою та назвою українського ФК Маріуполь.

Про це команда з міста Гуарапуава, де зосереджена найбільша українська діаспора в Латинській Америці, повідомила у соціальних мережах.

Бразильський клуб має намір грати у кольорах клубу з Маріуполя, доки український клуб не матиме можливості повернутися до рідного міста та поновити свої виступи в чемпіонаті України.

– Україна завжди відкривала бразильцям ворота Європи. Тепер настав час Бразилії відчинити свої двері для українців і підтримати ФК Маріуполь. Футбол – це символ опору. Він був і завжди буде силою, яка об’єднує людей. Футбол вже зупинив багато воєн, але жодна війна ніколи не зможе зупинити дух футболу, – заявили представники клубу.

Тож бразильський Маріуполь у новому сезоні зіграє в регіональних змаганнях штату Парана.

 

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Допис, поширений БРУТАЛЬНИЙ ФУТБОЛ 5.0  (@brutalfootball5.0)

За приазовцями закріплено місце в чемпіонаті України з футболу. Це стосується і чернігівської Десни. Коли команди будуть готові відновити участь у змаганнях, вони автоматично поповнять лави учасників елітного девізіону країни.

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Фото: АА Бател

Бразилія, ФК Маріуполь, Футбол
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