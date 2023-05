Святкування чемпіонства Наполі: у Неаполі вбили людину, ще понад 200 поранені

Одну людину застрелили і понад 200 осіб дістали поранень під час бурхливої ночі святкувань в італійському Неаполі з нагоди першої за 33 роки перемоги Наполі в Серії А.

Повідомляється, що 26-річний Вінченцо Костанцо дістав смертельне поранення від кулі, випущеної з пістолета під час святкування. У цьому ж інциденті були поранені ще троє людей.

Поліція заявила, що розслідує точні обставини того, що сталося з Костанцо. Правоохоронці підозрюють, що хаотичне святкування могло бути використано як прикриття для вбивства.

Костанцо знайшли на землі, коли він стікав кров’ю. Також поранення дістала його дівчина. Їх доставили до найближчої лікарні, але зусилля медиків врятувати 26-річного чоловіка виявилися марними, і він помер.

Пізніше медична служба Неаполя опублікувала звіт, в якому повідомлялося, що після перемоги в чемпіонаті по всьому місту постраждали 203 людини.

Чиновники повідомили, що 22 людини перебувають у важкому стані, діставши опіків, черепно-мозкових травм та переломів кісток після влучання в них феєрверків або падіння зі скутерів і автомобілів. Серед постраждалих були троє поліцейських, на яких напали, коли вони намагалися розігнати натовп.

There’s nowhere you’d rather be than Naples tonightpic.twitter.com/swwIrFWzr7

— COPA90 (@Copa90) May 4, 2023