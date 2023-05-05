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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Святкування чемпіонства Наполі: у Неаполі вбили людину, ще понад 200 поранені

святкування чемпіонства Наполі
Фото: Getty Images

Одну людину застрелили і понад 200 осіб дістали поранень під час бурхливої ночі святкувань в італійському Неаполі з нагоди першої за 33 роки перемоги Наполі в Серії А.

Повідомляється, що 26-річний Вінченцо Костанцо дістав смертельне поранення від кулі, випущеної з пістолета під час святкування. У цьому ж інциденті були поранені ще троє людей.

Поліція заявила, що розслідує точні обставини того, що сталося з Костанцо. Правоохоронці підозрюють, що хаотичне святкування могло бути використано як прикриття для вбивства.

Костанцо знайшли на землі, коли він стікав кров’ю. Також поранення дістала його дівчина. Їх доставили до найближчої лікарні, але зусилля медиків врятувати 26-річного чоловіка виявилися марними, і він помер.

Пізніше медична служба Неаполя опублікувала звіт, в якому повідомлялося, що після перемоги в чемпіонаті по всьому місту постраждали 203 людини.

Чиновники повідомили, що 22 людини перебувають у важкому стані, діставши опіків, черепно-мозкових травм та переломів кісток після влучання в них феєрверків або падіння зі скутерів і автомобілів. Серед постраждалих були троє поліцейських, на яких напали, коли вони намагалися розігнати натовп.

Після перемоги у чемпіонаті Італії тисячі людей заполонили головну площу Неаполя – Пьяцца Плебісцито, розмахуючи прапорами і транспарантами, багато з них вилазили на ліхтарні стовпи і балкони.

Крім того, після фінального свистка у матчі Удінезе – Наполі в Удіне десятки вболівальників вибігли на поле стадіону Фріулі. Вони використовували ремені, якими лупцювали одне одного.

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Італія, Вбивство, Наполі, Серія А, Футбол
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