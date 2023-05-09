Дуже хочу його побити: Гейні розповів, за що ображений на Ломаченка
Американський боксер Девін Гейні сказав, що він кращий за Василя Ломаченка у всіх аспектах у боксі та планує це довести 20 травня у Лас-Вегасі, коли відбудеться бій.
Гейні вважає, що Ломаченко мав битися з ним ще чотири роки тому, коли американцю було лише 20 років.
— Я думаю, що Лома мав битися зі мною чотири роки тому, коли я викликав його, я тоді сказав йому: “Бийся зі мною зараз, тому що далі буде тільки гірше”. Зараз найгірший час для бою зі мною, тому що зараз я чемпіон, і моя впевненість захмарна. Я отримав імпульс та більше досвіду, – сказав Гейні.
Однак менеджер українського боксера Егіс Клімас сказав, що у Василя не було жодних причин битися з Девіном, бо тоді “він нічого не досяг і не виділявся серед інших бійців”. Клімас назвав його одним із багатьох, хто прагнув битися з Ломаченком.
Зараз же Гейні дуже прагне здобути перемогу над Ломаченком. Він сказав, що засмучений, що Ломаченко змусив його так довго чекати на цей бій.
— Він мені не подобається. Я дуже хочу його побити. Я роблю все краще. Я б’ю сильніше, я швидший, сильніший, атлетичніший, і в мене більше горять очі. Він нічого не може зробити краще за мене. 20 травня дивіться, як я поб’ю аматора. Наймолодший беззаперечний чемпіон в історії, – сказав Гейні.
Нагадаємо, медіасервіс Megogo повідомив, що не транслюватиме в Україні бій Ломаченко – Гейні за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Джерело: Boxing News 24/7
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