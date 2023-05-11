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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Інтер вперше в історії переміг Мілан у плейоф Ліги чемпіонів

Інтер
Фото: Getty Images

У Мілані в межах першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів зустрілися два італійські клуби Мілан та Інтер. Протистояння на рідному для обох команд легендарному Сан-Сіро вийшло на користь неррадзурі, які здолали россонері з рахунком 2:0.

Номінальні гості поля відкрили рахунок вже на восьмій хвилині матчу. Після подачі з кутового м’яч опинився в Едіна Джеко, який пробив з льоту під поперечку без шансів для Майка Меньяна.

А через три хвилини підопічні Сімоне Індзагі подвоїли свою перевагу. Героєм моменту став Генріх Мхітарян, який підхопив м’яч після передачі від Федеріко Дімарко і пробив над голкіпером.

Інтер міг довести рахунок до розгромного ще через три хвилини, але цього разу Меньян впорався з ударом Мхітаряна. А перед цим Хакан Чалханоглу влучив у стійку воріт червоно-чорних.

У середині першої половини зустрічі у ворота Мілана призначили пенальті за фол Сімона К’єра на Лаутаро Мартінесі. Втім після перегляду VAR арбітр скасував одинадцятиметровий удар. Виявилося, що аргентинець додав артистизму до свого падіння.

Після перерви здалося, що атакувальна ланка Мілана врешті прокинулася. Спершу Браїм Діас пробив у метрі від стійки, а згодом Жуніор Мессіас намагався закрутити у дальній кут воріт, але мимо.

У відповідь послідував небезпечний удар від неррадзурі, але Меньян ногою нейтралізував небезпеку у вигляді удару з меж штрафного від Джеко.

На 64-й хвилині россонері вчергове шукали щастя у штрафній суперника. Діас та Олів’є Жиру вивели під удар Сандро Тоналі, але той пробив у дальню стійку. Голкіпер Інтера Андре Онана залишалося лише спостерігати за польотом м’яча. Однак на цьому небезпечні моменти у матчі закінчилися, а фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера.

Варто відзначити, що це перша перемога Інтера в очних протистояннях з Міланом у серії плейоф. Досі було дві перемоги россонері та дві нічиї.

Матч-відповідь команд відбудеться 16 травня на Сан-Сіро, тільки цього разу номінальним господарем вже буде Інтер.

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Інтер, Ліга чемпіонів, Мілан, Футбол
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