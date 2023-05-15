Барселона виграла чемпіонат Іспанії вперше за чотири роки

Каталонська Барселона вперше з 2019 року стала чемпіоном іспанської Ла Ліги.

У 34 турі блаугранас перемогли на виїзді Еспаньйол з рахунком 4:2. У першому таймі дубль оформив Роберт Левандовскі. Ще один гол забив Алехандро Бальде. Після перерви Жуль Кунде забив четвертий м’яч у ворота суперників. Еспаньйол зміг відіграти два голи у другому таймі зусиллями Хаві Пуадо та Хуселу.

Таким чином, підопічні Хаві додали до своєї скарбнички ще три очки та стали недосяжні для мадридського Реала. Нині у Барси 85 очок і вона випереджає Реал (71) на 14 пунктів.

La joie des champions d’Espagne 2022/23 ! C’est mérité les gars, bravo !#EspanyolBarça (2-4) pic.twitter.com/ySZGsvlSrA — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) May 14, 2023

Для Барселони це 27-й титул вищого дивізіону Іспанії в історії. Більше кубків вигравав лише мадридський Реал (35). Каталонський клуб вигравав чемпіонат Іспанії вісім разів у період з 2009 до 2019 рік. Це була золота ера блаугранас, коли у їхньому складі був Ліонель Мессі.

У поточному сезоні у 25 матчах із 34-х вони зберегли свої ворота сухими. У Ла Лізі вони пропустили лише 13 матчів і лише два на Камп Ноу. Втім у єврокубках результати підопічних Хаві були менш переконливими: Барса достроково вилетіла з Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Очікується, що Барселоні вручать трофей чемпіонату наступного вікенду, коли вони прийматимуть вдома Реал Сосьєдад. В останніх турах каталонський клуб зустрінеться із Мальоркою та Сельтою Віго.

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