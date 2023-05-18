ФІФА презентувала логотип ЧС-2026 – на ньому вперше зображено трофей

ФІФА представила офіційний логотип чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Логотип представили президент ФІФА Джанні Інфантіно та дворазовий переможець чемпіонату світу Роналдо.

Він містить зображення трофею Мундіалю, а також рік проведення турніру, який виділено жирним шрифтом на задньому плані.

Цікаво, що це вперше в історії зображення трофею ЧС використано на офіційному логотипі. Трофей розміщено на тлі візерунка з 26 різних кольорів.

Окрім представлення офіційного лого турніру, ФІФА презентувала кампанію WE ARE 26, яка має на меті заохотити “людей, місця та спільноти” відігравати активну роль у запуску турніру.

– WE ARE 26 – це гасло, що об’єднує. Це момент, коли три країни і цілий континент колективно кажуть: “Ми об’єдналися, щоб вітати світ і провести найбільший, найкращий і найінклюзивніший чемпіонат світу з футболу в історії”, – сказав Джанні Інфантіно.

У 2026 році Мундіаль вперше за 32 роки знову повернеться до Північної та Центральної Америки. У ньому візьмуть участь 48 команд, а матчі відбудуться у 16 містах країн-господарів.

Джерело : FIFA

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